Delta Air Lines mettra l'A350 sur l'Europe

Delta Air Lines a révélé deux nouvelles destinations pour sa flotte d'A350 le 18 octobre. La compagnie américaine a en effet décidé de relier Detroit à Shanghai et à Amsterdam en A350. L'appareil réalisera donc aussi des vols transatlantiques.



A compter du 31 mars, l'un des quatre vols quotidiens entre la capitale du Michigan et celle des Pays-Bas sera réalisé en A350 et non plus en A330. « Amsterdam est notre plus grand hub européen et nous sommes ravis que les clients de Delta et ceux de sa partenaire de joint-venture KLM puisse profiter de la toute nouvelle expérience en vol entre l'Europe et les Etats-Unis », commente Dwight James, SVP de Delta responsable du réseau transatlantique.



Delta a pour le moment reçu deux exemplaires des vingt-cinq qu'elle a commandés et en attend trois autres d'ici la fin de l'année. Ils doivent prendre la place des 747 de la compagnie et devaient initialement réaliser essentiellement des vols transpacifiques. D'ailleurs, les quatre autres destinations révélées sont Tokyo (qui inaugurera les opérations long-courrier de l'A350 de Delta le 30 octobre), Séoul, Pékin et désormais Shanghai.



Les A350 sont aménagés en configuration triclasse de 306 places et ont lancé les Delta One Suites en classe affaires.