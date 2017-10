L'Allemagne prolonge ses mandats au Mali et au Moyen-Orient

Le Cabinet fédéral prolonge de trois mois les mandats de la Bundeswehr au Mali et au Moyen-Orient, qui devaient respectivement s'achever au 31 décembre 2017 et au 31 janvier 2018. Le nouveau parlement devra encore valider ces prolongations.



L'Allemagne déploie quatre NH90 et trois Tigre au Mali depuis janvier 2017 ans le cadre de la MINUSMA, ainsi que des Tornado et un A310 MRTT depuis la Jordanie au sein de la coalition internationale en lutte contre le groupe terroriste État islamique.



Le mandat pour la formation des Peshmergas dans la région d'Erblil en Irak est également prolongé de trois mois, même si l'action allemande est temporairement suspendue en raison des tensions actuelles.