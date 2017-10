Confirmation des F-16V bahreïnis

Reuters indique que l'accord entre Bahreïn et Lockheed Martin pour la vente de 16 F-16V a été conclu le 17 octobre. Evalué à 3,8 milliards de dollars, il comprendrait également des missiles et des patrouilleurs.



Une procédure FMS avait été annoncée en septembre dernier pour la vente de 19 F-16V ainsi que la rénovation de la flotte de F-16C/D.



Le F-16V, équipé notamment de la L16 et du pod Sniper, ainsi que d'un radar AESA, a effectué son vol inaugural à l'automne 2015.