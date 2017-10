Wizz Air demande un certificat de transporteur au Royaume-Uni

Wizz Air a annoncé le 18 octobre qu'elle avait formulé une demande auprès de l'aviation civile britannique (CAA) pour obtenir un certificat de transporteur aérien et une licence opérationnelle au Royaume-Uni pour sa nouvelle entité Wizz Air UK. Elle compte ainsi sécuriser ses opérations dans le pays en vue du Brexit.



L'objectif pour Wizz Air UK est de démarrer ses activités en mars 2018. Elle reprendrait les opérations de l'actuelle base de Wizz Air à Londres Luton et les opèrerait avec des appareils immatriculés au Royaume-Uni. Elle souligne que cela créerait une centaine d'emplois localement d'ici la fin de l'année prochaine dans tous les domaines (gestion, PNC et PNT). Wizz Air Hungary devrait tout de même garder la main sur une partie de ses liaisons vers la capitale britannique.



Actuellement, 41 lignes sont opérées depuis Luton.



« Le Royaume-Uni reste le plus grand marché du voyage en Europe et nous en sommes le huitième opérateur actuellement. Cette décision fait également partie d'une stratégie plus globale pour nous assurer que nos opérations sont prêtes pour le Brexit », résume József Váradi, le CEO de la compagnie.