Le premier E2 d'Embraer entrera en service en avril 2018

Embraer a annoncé le 18 octobre que la première livraison d'un E190-E2 aurait lieu en avril 2018. L'appareil sera remis à la compagnie scandinave Wideroe. Embraer continue donc de respecter le calendrier qu'il avait fixé pour le programme, puisqu'il comptait sur une mise en service au premier semestre.



John Slattery, le CEO d'Embraer Commercial Aviation, a précisé : « depuis le début, le programme E2 a été et reste dans le cadre de son calendrier, de son budget et dépasse son cahier des charges. Nous allons fournir un appareil mature et solide au marché. »



Wideroe détient une commande pour trois E190-E2, assortis d'options sur douze E2 supplémentaires. Bien qu'elle travaille déjà à l'entrée en service de l'avion régional avec Embraer, elle se prépare à une intensification de la formation de ses équipes techniques, au sol et de son personnel navigant.