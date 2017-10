Qantas reçoit son premier Boeing 787

Great Southern Land.



Qantas attend encore sept exemplaires de l'appareil d'ici la fin de l'année 2018, qui permettront de retirer cinq 747 du service. La moitié de la flotte sera basée à Brisbane, l'autre moitié à Melbourne. Les appareils devraient permettre l'ouverture de nouvelles lignes. Ainsi, après avoir réalisé des vols d'entraînement sur le réseau domestique les premières semaines, le premier 787 sera affecté à la desserte de Los Angeles en décembre (depuis Melbourne). Puis, la première liaison sans escale entre l'Australie et le Royaume-Uni sera mise en place en mars entre Perth et Londres (avec un leg initial entre Melbourne et Perth).



Parmi les potentielles destinations évoquées pour la flotte de Dreamliner figurent Seattle, Chicago, Dallas voire Paris. Mais les Etats-Unis semblent rester la priorité.



Qantas détient également des options et des droits d'achat sur 45 Boeing 787 supplémentaires. La mise en service des premiers appareils permettra de démontrer leurs effets sur les opérations et de déclencher la prise de décision sur une éventuelle conversion en commandes fermes.



Comme lors de l'introduction de l'A380 dans la flotte, celle du 787 donne lieu à une mise à jour de la livrée. Par ailleurs, les différentes cabines ont elles aussi été redessinées. Les Dreamliner de Qantas seront aménagés en configuration triclasse de 236 places, avec 42 fauteuils de classe affaires, 28 de Premium Economy et 166 sièges de classe économique.





