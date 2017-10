Importante commande EVASAN pour Textron Aviation

Le groupe américain Textron Aviation a annoncé, le 16 octobre, une commande pour onze appareils de la part de Babcock Scandinavian Air Ambulance. Cette flotte sera configurée pour des opérations d'évacuation sanitaire (EVASAN). Elle comprend un Cessna Citation Latitude - c'est la première fois que ce biréacteur de moyenne gamme entré en service en 2015 sera adapté pour de telles missions - ainsi que dix biturbopropulseurs Beechraft King Air 250 avec une nouvelle avionique Pro Line Fusion.



Ces avions seront exploités par Babcock Scandinavian Air Ambulance au profit de l'agence parapublique Air Ambulance Services of Norway, à la suite d'un contrat passé avec le gouvernement norvégien en juin dernier. Cet accord de 500 M£ porte sur une durée initiale de six ans avec des options pour aller jusqu'à onze ans.



La filiale du groupe britannique Babcock International recevra ses appareils au cours des 18 prochains mois, les dernières livraisons étant prévues en 2019. Ils seront répartis à travers sept bases en Norvège : cinq dans le nord du pays, une sur la côte ouest et la dernière à Oslo, la capitale.