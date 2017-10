La France « réaffirme » ses ambitions industrielles et technologiques

La ministre des Armées Florence Parly a remis le vendredi 13 octobre la Revue stratégique de Défense et de sécurité nationale au président de la République Emmanuel Macron. Le document, d'une cinquantaine de pages, réaffirme notamment la priorité accordée au renforcement de la Base industrielle et technologique de Défense (BITD) et la nécessité de coopérations à l'échelle internationale, à fortiori européenne.



La Revue stratégique expose que « le maintien de la vitalité de cet écosystème est un enjeu de souveraineté » et que la BITD « doit être soutenue à tous les niveaux », aussi bien pour « [irriguer] ...