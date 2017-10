Monarch : tous les touristes rapatriés (autorités)

L'opération de rapatriement au Royaume-Uni des touristes présents à l'étranger au moment de la faillite de la compagnie aérienne Monarch est achevée, a annoncé lundi l'Autorité britannique de l'aviation civile (CAA). Lancé en urgence le 2 octobre, le jour de l'annonce de la disparation de Monarch, ce programme a permis de ramener sur le sol britannique près de 85.000 personnes, a indiqué dans un communiqué la CAA. Les autorités avaient indiqué qu'il s'agissait de l'opération de rapatriement la plus importante en temps de paix, mobilisant 60 avions de plus de 27 compagnies aériennes en provenance de 30 aéroports dans 14 pays autour de la Méditerranée. Le dernier des 570 vols du programme est arrivé ce matin à 03H30 à l'aéroport londonien de Luton en provenance de Tel Aviv. La CAA note que 98% des passagers sont rentrés au Royaume-Uni le même jour que ce que prévoyait leur billet retour. Au total, quelque 110.000 passagers se trouvaient à l'étranger lors du déclenchement de l'opération. Les 25.000 restants ont pris leurs propres dispositions ou ont choisi de ne pas voyager, précise la CAA. "Cela a été un défi phénoménal et qui a nécessité la coopération et le soutien de nombreuses entreprises, départements du gouvernement et d'individus", a déclaré Andrew Haines, directeur général de la CAA, cité dans le communiqué. Monarch a disparu brutalement après avoir été placé en cessation de paiements, ce qui a cloué tous les avions au sol et laissé sur le carreau 2.000 salariés. La compagnie n'avait plus les moyens de poursuivre son activité mettant en cause le contexte terroriste qui a pesé sur un secteur des court-courriers très concurrentiel.