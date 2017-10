Liebherr Aerospace avance vers l'usine 4.0 et s'agrandit

Ces derniers temps, Liebherr Aerospace a beaucoup travaillé à étendre son empreinte internationale : nouvel atelier de réparation à Shanghai, bureau à Bangalore et, tout récemment, ouverture d'un atelier de montage de trains d'atterrissage au Canada. Mais le groupe franco-allemand n'en néglige pas pour autant ses installations historiques. Cela fait ainsi plusieurs mois qu'il travaille à la digitalisation de ses installations à Lindenberg, Friedrichshafen et Toulouse. Et ces travaux sont allés de pair avec une expansion des sites, dans l'objectif de se doter de la capacité d'augmenter ses volumes de production parallèlement au ramp-up de ses clients et de répondre ...