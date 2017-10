La Russie lance un vaisseau cargo vers l'ISS

La Russie a lancé samedi un vaisseau cargo Progress emportant des provisions pour la Station spatiale internationale (ISS) à partir du cosmodrome de Baikounour, au Kazakhstan. La fusée Soyouz 2.1a a emporté sans problème le vaisseau cargo et l'a placé en orbite huit minutes après avoir décollé à 11h47 heure de Moscou (08h47 GMT), a expliqué le commentateur de l'agence spatiale russe pendant la retransmission en direct du décollage. Le vol avait été repoussé de deux jours après un faux départ le 12 octobre, provoqué par une alerte ayant automatiquement annulé le départ, et sur laquelle l'enquête est toujours en cours. Le Progress MS-07 emporte plus de deux tonnes de matériel, notamment du combustible, de l'air, des fournitures pour la station et des envois personnels pour les six membres de l'équipage actuellement présent dans l'ISS. Il devrait rejoindre l'ISS lundi à 11h09 GMT et s'arrimer automatiquement. Après avoir été vidé, il sera rempli de déchets puis renvoyé vers la Terre, où il devrait brûler dans l'atmosphère.