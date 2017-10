La Patrouille de France se met aux enchères

Artcurial s'associe avec l'association des pilotes de la Patrouille de France pour proposer une vente aux enchères caritative le 5 novembre prochain. Seront notamment proposés aux enchérisseurs les blousons de cuir de la saison 2017, dont celui du directeur de la PAF et de l'EVAA, ainsi que des objets et photos de la tournée américaine de la PAF, qui s'est déroulée au printemps dernier.



L'exposition des lots se tiendra les 3, 4 et 5 novembre. Les bénéfices de la vente iront aux associations soutenues par la PAF, Sourire à la vie, Solidarité Défense et au Cercle sportif de l'Institution nationale des Invalides.