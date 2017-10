Airbus, Rolls-Royce et GE touchés par l'affaire Kobe Steel

Le groupe européen Airbus, de même que les français Renault et PSA, font partie des clients de produits dont les caractéristiques ont été falsifiées par le sidérurgiste japonais Kobe Steel, selon la presse, ce qui faisait encore plonger l'action de 10% vendredi. Sur les quelque 200 entreprises auxquelles Kobe Steel a reconnu avoir livré de l'aluminium ou du cuivre dont les spécifications techniques ont été enjolivées, 30 sont étrangères, selon le quotidien économique Nikkei. Parmi ces dernières, outre les noms de l'avionneur Airbus et des constructeurs d'automobiles français Renault et PSA figurent l'équipementier français Valeo, les américains Tesla et General Motors, ou encore le sud-coréen Hyundai et l'allemand Daimler. Le motoriste britannique Rolls Royce, le conglomérat américain General Electric et son compatriote fabricant de micro-processeurs Intel sont aussi mentionnés. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de Kobe Steel s'est refusé à confirmer ces informations. Le groupe est en outre encore incapable de préciser l'impact éventuel en termes de sécurité, se bornant à dire qu'aucun incident n'a été rapporté à ce jour et qu'il travaille sur ce point avec ses clients. Il a en revanche reconnu vendredi que des "problèmes relatifs aux données de produits appelés fils d'acier, généralement utilisés dans les moteurs et pneus" avaient également été détectés, ce qui allonge la liste. Jusqu'à présent, Kobe Steel avait surtout parlé d'aluminium, de cuivre, de pièces utilisées pour la fabrication des DVD et d'une petite quantité de poudre de fer. Le groupe a mandaté un cabinet juridique externe pour faire toute la lumière sur ces mauvaises pratiques. Mais, face à une affaire qui prend de l'ampleur au fil des jours, la défiance des actionnaires s'accentue. L'action Kobe Steel est tombée vendredi matin à 794 yens (-9,98%) après une heure de transactions à la Bourse de Tokyo. Elle valait 1.368 yens vendredi dernier avant les premières révélations intervenues durant le week-end et se dirige vers une perte de 41% de sa valeur en une semaine si la tendance de ce vendredi matin se poursuit jusqu'à la fin de la séance.