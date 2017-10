Pour ses 10 ans, Tarmac Aerosave s'installe aussi à Francazal

2017 sera décidément placée sous le signe de l'expansion pour Tarmac Aerosave. La société spécialisée dans le stockage et le recyclage d'avion a annoncé le 12 octobre, à la veille des célébrations de son dixième anniversaire, qu'elle avait remporté un appel d'offres en juillet dernier lui permettant de s'installer dans l'un des grands hangars de la plateforme de Toulouse-Francazal.



Couvrant une surface de 4 682 m² et doté de deux espaces attenants de 580 m² et 152 m², ce hangar sera le quatrième de la société dédié à la maintenance et fera de Francazal son troisième site opérationnel, aux côtés de ceux de Tarbes et de Teruel (en Espagne) - même si elle avait déjà une activité MRO sur la plateforme. Il s'agit d'un ancien hangar militaire, qui a l'avantage d'avoir un accès direct à la piste et qui peut accueillir deux A320 ou quatre avions régionaux. Tarmac Aerosave aura également accès à de nombreux parkings avion.



Ce site lui permettra ainsi d'augmenter son activité de maintenance mais aussi celle de stockage et de recyclage, autant de secteurs en forte croissance, comme l'explique Philippe Fournadet, son président, en évoquant un nouvel axe de développement : « Tarmac Aerosave évolue sur un marché dynamique, il est important d'y prendre des initiatives et de faire grandir notre outil industriel en conséquence pour conserver notre position de leader européen et se positionner sur le marché des avions régionaux. »



Tarmac Aerosave n'a eu de cesse depuis le début de l'année d'augmenter ses capacités, travaillant à des extensions à Tarbes (parking, hangar de peinture) et à Teruel (hangar, bâtiment logistique), qui seront toutes opérationnelles à la fin décembre.



Quant à la plateforme de Francazal, elle poursuit sa reconversion en plateforme aéro-industrielle, entamée après la fermeture de la base militaire en 2010. Exploitée par la SEFTA (Société d'Exploitation de Toulouse-Francazal, rassemblant Edeis, la CCI de Toulouse et l'aéroport Toulouse Blagnac), elle avait fait un pas important en ce sens l'année dernière, avec l'installation d'ATR pour des activités maintenance et formation.