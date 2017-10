Le géant allemand de l'aviation Lufthansa, qui vient d'avaler la plus grosse partie d'Air Berlin, est aussi "intéressé" par l'italienne Alitalia, mais pas en l'état, a indiqué jeudi son patron Carsten Spohr. "S'il existait une chance de créer une nouvelle Alitalia, alors Lufthansa, en tant que numéro un en Europe, serait intéressé", a déclaré M. Spohr, cité par la chaîne allemande NTV, alors que le délai pour présenter une offre sur la compagnie italienne en difficulté arrive à échéance ce lundi. Mais "Alitalia, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'est pas un sujet", a-t-il assuré, quelques minutes après avoir officialisé le rachat de plus de la moitié de la flotte d'Air Berlin, rivale et compatriote de Lufthansa. Interrogé sur ce que M. Spohr entend par "nouvelle Alitalia", un porte-parole de la compagnie s'est refusé à tout commentaire "pour ne pas alimenter les spéculations". Le seul prétendant déclaré pour Alitalia, placée sous tutelle le 2 mai sur décision du ministère italien des Transports, était jusqu'à présent la compagnie irlandaise à bas coût Ryanair, mais elle a jeté l'éponge le 27 septembre. Initialement fixé au 2 octobre, le délai pour présenter une offre partielle ou totale a été repoussé au 16, c'est-à-dire lundi prochain. Une éventuelle phase de négociation et/ou d'amélioration des offres contraignantes reste prévue ensuite jusqu'au 5 novembre. Alitalia, qui compte 12.200 salariés, doit être vendue en bloc ou en deux lots séparés, "l'aviation" et les activités de "handling" (services à terre). D'après la presse italienne, pour l'aviation seraient aussi en course Easyjet et Lufthansa, de même que les fonds Eliott, Usa Cerberus Capital Management et Greybull Capital.