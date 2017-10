Airbus devient propriétaire à 100% de Sepang Aircraft Engineering

Sepang Aircraft Engineering est devenue une filiale à 100% d'Airbus le 12 octobre. L'avionneur européen a indiqué qu'il avait acquis le reste des parts du centre MRO malaisien, qu'il intègre désormais pleinement à son réseau de services. Il en était toutefois actionnaire depuis 2011.



« Notre ambition pour SAE est d'être une société de MRO leader dans la région en devenant un modèle d'innovation pour le service des avions commerciaux d'Airbus », a commenté Laurent Martinez, directeur de la branche Services d'Airbus.



SAE a inauguré un second hangar en septembre, qui lui permettra d'accueillir deux A320 pour des visites de maintenance importante. Son premier hangar peut abriter six monocouloirs ou deux gros-porteurs. Les installations de SAE, couvrant une surface de 50 000 m², comptent notamment un atelier peinture, divers ateliers de réparation et d'entretien de composants et un magasin de pièces détachées.