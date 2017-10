Delta dépasse les attentes au troisième trimestre malgré l'ouragan Irma

Delta Air Lines a annoncé mercredi des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu en dépit des dégâts causés par l'ouragan Irma, qui a conduit à l'annulation de 2.000 vols dans les Caraïbes, la Floride et la Géorgie (sud-est des Etats-Unis). Le bénéfice net n'a reculé que de 6,4% à 1,18 milliard de dollars sur les trois mois achevés fin septembre. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,57 dollar, supérieur au 1,53 dollar escompté en moyenne par les analystes financiers. L'ouragan Irma, ayant touché le Sud-Est des Etats-Unis, notamment la ville d'Atlanta, siège de Delta, et les Caraïbes, a rogné les bénéfices de 120 millions de dollars, a estimé Delta dans un communiqué. La compagnie aérienne n'a en revanche rien dit sur les droits antidumping imposés récemment par les Etats-Unis aux importations d'avions CSeries du canadien Bombardier dont elle est un des principaux clients. Le chiffre d'affaires a progressé de 5,5% à 11,06 milliards de dollars, supérieur aux 11,03 milliards anticipés par les marchés financiers. Le revenu unitaire par passager et par mile parcouru (PRASM), un des indicateurs de la rentabilité dans le secteur, a en outre augmenté de 1,9%, conforme aux prévisions. Il devrait encore progresser de l'ordre de 2 à 4% au quatrième trimestre, tandis que la marge opérationnelle devrait être comprise entre 11 et 13%, a indiqué Delta mercredi, un optimisme salué à Wall Street. Le titre bondissait de 1,48% à 53,50 dollars vers 11H35 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance, après avoir déjà gagné près de 3% la veille. Le revenu unitaire est un critère propre aux compagnies aériennes correspondant au chiffre d'affaires généré par les passagers au siège kilomètre offert. Après avoir été affecté par la concurrence des compagnies à bas coût, cet indicateur est en pleine amélioration dans quasiment toutes les compagnies aériennes américaines du fait d'une forte demande sur les vols intérieurs et les lignes sud-américaines et d'une stabilisation des tarifs des billets d'avion. Les experts craignaient toutefois que le passage des ouragans Harvey, Irma et Maria mette fin temporairement à cette bonne dynamique du fait de l'annulation de milliers de vols entre fin août et septembre vers les régions affectées. "Nous sommes dans une bonne dynamique", a tenu à rassurer mercredi Ed Bastian, le PDG de Delta Air Lines, soulignant que la compagnie aérienne allait améliorer ses marges et accroître ses bénéfices dans les prochains trimestres. American Airlines et United, les deux autres grandes compagnies aériennes américaines, se sont également montrées optimistes mardi sur leurs perspectives de croissance, indiquant que l'impact des ouragans serait beaucoup moins important que redouté.