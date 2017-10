L'ENAC s'internationalise toujours plus pour répondre à la pénurie de pilotes et de contrôleurs aériens

Marc Houalla prendra la direction de l'aéroport d'Orly le 16 octobre prochain. Avant de s'engager pleinement dans ses nouvelles fonctions, il a dressé le 10 octobre le bilan de ses neuf ans à la tête de l'ENAC. Une période marquée par une forte internationalisation des activités de l'école, qui devait initialement permettre de gagner de nouveaux marchés et doter l'établissement d'une renommée mondiale. Mais depuis un an, les choses ont changé : la pénurie de pilotes commence à se faire vraiment sentir et une pénurie de contrôleurs aériens se dessine. « Nous sommes à la fin d'un cycle bas ...