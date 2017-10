Aircalin finalise sa commande pour deux A320neo et deux A330neo

Airbus a annoncé le 11 octobre que la compagnie calédonienne Aircalin avait confirmé sa commande du mois de novembre 2016. Elle portait sur deux A320neo et deux A330-900, pour un renouvellement de l'intégralité de la flotte comme prévu dans le plan de compétitivité Aircalin 2021. Lors de la signature du protocole d'accord, les premières livraisons étaient attendues pour 2019.



Les A320neo seront mis en service sur le réseau régional d'Aircalin, c'est-à-dire vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique. La compagnie a précisé qu'ils seraient équipés de moteurs PW1100G-JM de Pratt & Whitney et d'une cabine de 168 places.



Les A330 seront quant à eux déployés sur le Japon. Ils proposeront une configuration triclasse comptant 26 fauteuils en classe affaires, 21 en classe premium et 244 en classe économique. S'ils permettront de renforcer les hubs de correspondance sur l'archipel nippon, ils devraient également permettre l'ouverture de nouvelles lignes, par exemple vers la Chine (Shanghai et Hong-Kong sont envisagés).



En plus d'améliorer les performances opérationnelles de la flotte et d'augmenter le rayon d'action de la compagnie, les A320neo et A330neo permettront d'abaisser ses frais de maintenance. La compagnie souligne en effet que les coûts de maintenance ont augmenté de 30% en dix ans sur sa flotte d'A330, des coûts qui sont de base plus élevés en moyenne en raison de l'insularité, de l'éloignement et de l'application des réglementations européennes, souvent différentes de celles de la région.



« Cet investissement dans notre nouvelle flotte d'appareils modernes et rentables nous permettra de minimiser notre impact environnemental grâce à une réduction de la consommation de carburant, et assurera également une baisse des coûts d'exploitation d'Aircalin », commente Didier Tappero, son PDG.