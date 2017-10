Lockheed Martin modernise « l'oeil de l'Apache »

L'US Army a notifié un contrat de 337 millions de dollars à Lockheed Martin pour moderniser les kits de désignation et d'acquisition de cible et de capteur de vision nocturne des AH-64 Apache de l'US Army, de l'Army Air Corps britannique et de la garde nationale saoudienne.



Les AH-64D Apache de l'US Army bénéficieront également d'un nouveau désignateur laser, tandis que les travaux de modernisation pour les hélicoptères britanniques et saoudiens porteront sur le standard E de l'Apache.