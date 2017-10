Air Madagascar et Air Austral officialisent leur partenariat stratégique

Air Madagascar et Air Austral ont conclu leur partenariat stratégique, qui permet à Air Austral d'intégrer le capital de sa partenaire. La compagnie réunionnaise va investir 40 millions de dollars et apporter son expertise technique au transporteur malgache, dont les dettes seront reprises par l'Etat, ce qui lui permettra de détenir une participation de 49%.



Air Austral va également piloter le plan d'affaires qu'elle a proposé pour redonner à Air Madagascar le statut qui lui revient. D'une durée de dix ans, il comprend une première phase de trois qui sera consacrée au redressement de la compagnie puis d'une phase de croissance avec un développement de la flotte et du réseau.



L'objectif est d'augmenter la production de 6,5% par an en moyenne et le trafic de 10%. Le chiffre d'affaires visé est de 420 millions de dollars, avec une rentabilité de 4,6%.