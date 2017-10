BAE Systems annonce la suppression de près de 2 000 emplois

Le groupe de défense britannique BAE Systems a annoncé mardi la suppression de près de 2.000 emplois, notamment dans sa division aéronautique qui fabrique l'avion de combat Eurofighter Typhoon. "Des mesures sont prises pour réduire la cadence de production des Typhoon" et des avions d'entraînement Hawk, a expliqué le groupe dans un communiqué. BAE a souligné vouloir "garantir une production à des coûts compétitifs à moyen terme, en tenant compte des commandes reçues et attendues". Il va supprimer 1.400 emplois dans cette branche aéronautique, ainsi que 375 dans son activité maritime et 150 supplémentaires dans sa branche renseignement pour être "plus compétitif", portant le nombre total d'emplois supprimés à 1.925. Les suppressions d'emplois dans l'aéronautique vont concerner cinq sites au cours des trois prochaines années, dont ceux de Warton et Samlesbury dans la région du Lancashire (nord-ouest de l'Angleterre), où l'Eurofighter Typhoon est assemblé. BAE Systems a expliqué que des discussions "avec des utilisateurs actuels ou possibles du Typhoon laissent espérer de futurs contrats", mais a ajouté "n'avoir aucune certitude quant au calendrier de commandes supplémentaires". Les fabricants de l'Eurofighter sont notamment en discussions pour une possible nouvelle commande de l'Arabie saoudite, qui a déjà reçu 72 appareils dont elle avait passé commande il y a dix ans. Mais cette nouvelle demande supplémentaire, qui ferait du bien au programme, reste hypothétique. Cet avion, lancé en 2003 et qui a été commandé à presque 600 exemplaires par huit pays jusqu'à présent, est fabriqué par BAE Systems aux côtés du groupe européen Airbus et de l'italien Finmeccanica dans le cadre d'un accord entre quatre pays (Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne). Grand concurrent du Rafale du groupe français Dassault, l'Eurofighter, vient d'engranger un succès avec la signature d'une "déclaration d'intention" pour la vente par le Royaume-Uni de 24 avions au Qatar, qui a dit en même temps envisager d'acheter 6 avions d'entraînements Hawk. Sur le plan financier, le groupe a assuré mardi que le coût des suppressions d'emplois était intégré dans ses prévisions annuelles qu'il a confirmées. Pour 2017, BAE Systems prévoit une hausse de 5 à 10% de son bénéfice par action ajusté. pn/jbo/jhd