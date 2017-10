Air France et Vietnam Airlines s'associent en co-entreprise

Air France et Vietnam Airlines ont annoncé le 10 octobre qu'elles avaient créé une coentreprise sur leurs dessertes en France et au Vietnam. Elle entrera en vigueur le 1er novembre.



Le partenariat prévoit un rapprochement dans l'élaboration des programmes de vol permettant une amélioration des correspondances entre les vols des deux compagnies à Paris CDG, Hanoi et Ho-Chi-Minh-Ville, ainsi que la poursuite de l'amélioration des services aux clients. Les deux compagnies étaient déjà partenaires depuis 2010, date à laquelle elles s'étaient rapprochées au sein de SkyTeam et au moyen d'un accord de partage de codes entre les trois hubs et vers d'autres destinations en France, en Europe et au Vietnam. Aujourd'hui ce partenariat couvre 400 000 passagers par an.



Air France et Vietnam Airlines comptent ainsi se donner les meilleures chances pour profiter du marché vietnamien, en forte croissance mais très concurrentiel, secoué notamment par les immenses ambitions de VietJet.



« Grâce à ce nouveau partenariat stratégique, nos clients, y compris les entreprises et particuliers, bénéficieront de services complets et d'avantages supplémentaires, contribuant au développement et à une meilleure connexion entre les deux pays. La coopération avec Air France témoigne également l'engagement et la détermination de Vietnam Airlines à favoriser l'investissement sur le marché international, notamment sur les marchés français et européens, par une liaison aérienne clé entre le Vietnam et la France », a commenté Duong Tri Thanh, PDG de Vietnam Airlines.