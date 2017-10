(MRO Europe 2017) Tarmac Aerosave, le leader européen du stockage et du recyclage d'avion de ligne fête les 10 ans d'activité de son centre de Tarbes le 13 octobre.



Créée par Airbus, Safran Aircraft Engines et Suez, la société a déjà démantelé 125 appareils et 85 réacteurs.



Grâce à son deuxième site de Teruel (Espagne) créé en 2013, Tarmac Aerosave a également stocké plus de 470 appareils depuis 2007 sur l'ensemble des deux sites.