SR Technics étend son contrat avec Swiss

(MRO Europe 2017) SR Technics annonce avoir reconduit et étendu ses contrats concernant Swiss et Edelweiss.



SR Technics va notamment réaliser des nouvelles grandes visites (C-checks) pour la flotte Airbus ainsi que du support et de la maintenance cabine au cours des visites de type A pour ses monocouloirs Airbus, ses derniers A340, ses A330, ses 777-300ER et ses CSeries.



La grande société de maintenance de Zurich fournira aussi des services de réparation et d'étalonnage pour des GSE ainsi que d'autres services liés au stockage et au support, aussi bien à Kloten qu'à Genève.