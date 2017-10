Transavia France se prépare à un été 2018 très actif

Transavia France n'a que de bonnes choses à annoncer. Après un « superbe été », des mots de sa PDG Nathalie Stubler, la compagnie a annoncé les premiers développements de son réseau pour l'été 2018, notamment au départ de Paris, mais s'apprête à dévoiler dans les prochains un programme de vols renforcé depuis Nantes également.



Ainsi, l'été prochain, l'offre sera de nouveau en croissance de 15%, avec l'ouverture de nouvelles lignes et des augmentations de fréquences, notamment sur les marchés les plus porteurs que sont le Maroc, le Portugal (Transavia est la quatrième compagnie au Portugal) et Israël - Tel Aviv gagnant 25% de capacités l'été prochain.



Pour soutenir cette croissance, quatre nouveaux 737-800 seront intégrés en 2018 - trois seront basés à Orly et un à Nantes. Ainsi, la flotte alignera 33 monocouloirs de Boeing. « C'est un challenge d'intégrer ce nombre d'avions », commente Nathalie Stubler. Elle explique par ailleurs que « les commandes actuelles couvrent les besoins jusqu'en 2018. Le plan de flotte pour 2019 et 2020 sera fait au fur et à mesure mais l'objectif reste d'exploiter quarante avions en 2020. »



En attendant, l'été qui vient de passer confirme les ambitions et la stratégie de la compagnie. « Les nouveautés ont marché, nous avons enregistré une augmentation de 11% du trafic entre janvier et août 2017, avec un coefficient de remplissage moyen de 90%, culminant à 92% en août, et un très bon mois de septembre. » A la fin août, Transavia France avait transporté 4,1 millions de passagers (+10% par rapport à la même période de l'année dernière).



Des progrès constants qui devraient lui permettre cette année d'atteindre son objectif : être à l'équilibre.