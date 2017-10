L'US Army s'intéresse aux roquettes françaises

Thales annonce avoir été sélectionné par le Cente de développement et d'ingénierie de l'aviation et des missiles de l'US Army pour mener une évaluation de roquettes à induction, développées par TDA Armament, filiale de Thales. Le contrat court sur six mois et prévoit que l'évaluation sera menée en France par une délégation de l'US Army, en collaboration avec des ingénieurs français.



Sont concernés par cette étude les lance-roquettes Telson-12 et Telson-22, qui équipent notamment les hélicoptères de combat Tigre, ainsi que les roquettes à induction Aculeus (roquette d'entraînement, roquette à sous-projectile et roquette hautement explosive, ainsi que, prochainement, roquette guidée laser).



Le système à induction permettrait notamment, selon l'industriel, de gagner en temps de rechargement des paniers et de faciliter la maintenance.