Thaïlande: levée du

La Thaïlande s'est réjouie lundi de la levée du "drapeau rouge" de l'agence de l'ONU chargée de la sécurité aérienne, en vigueur depuis 2015 et qui freinait le développement du transport aérien dans ce pays qui est un "hub" de ce secteur en Asie du Sud-Est. Ce retrait "montre la confiance qu'ont l'ICAO et la communauté internationale dans l'aviation thaïlandaise", s'est félicité le chef de la junte militaire, le général Prayut Chan-O-Cha. "Cela permet aux compagnies aériennes thaïlandaises de voler partout", a-t-il ajouté. Un audit réalisé en 2015 par l'Organisation de l'aviation civile internationale (ICAO) avait conclu à "de graves problèmes de sécurité" concernant les secteurs de l'aviation en Thaïlande. En cause notamment: des équipements devant être modernisés et un défaut de formation pour les personnels. Le Japon avait immédiatement réagi à ces mises en garde de l'ICAO en interdisant la mise en place de nouveaux vols entre la Thaïlande et l'archipel nippon par les compagnies Thai AirAsia X, NokScoot, Asie Atlantic Airlines et la compagnie nationale Thai Airways. "La levée du statut de drapeau rouge indique que la Thaïlande a réglé ses problèmes de sécurité aérienne", s'est également félicitée l'Autorité de l'aviation civile thaïlandaise. Des millions de touristes se rendent chaque année en Thaïlande, où opèrent régionalement de nombreuses petites compagnies low cost, en plus des grandes compagnies comme Thai Airways.