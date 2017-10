Eurowings prévoit d'ajouter trois long-courriers à sa flotte et d'ouvrir une base à Berlin

Lufthansa a esquissé une nouvelle phase d'expansion des opérations long-courrier d'Eurowings le 6 octobre. Celle-ci prendra racine dans le lancement par Lufthansa de deux lignes Berlin - New York et Düsseldorf - Miami à partir du 8 novembre, la première signant le retour de l'activité long-courrier du groupe dans la capitale.



Mais si les lignes sont appelées à perdurer, elles ne resteront pas chez Lufthansa. En effet, Eurowings devrait les reprendre à son compte dès l'été 2018, période durant laquelle Berlin deviendra de fait la quatrième base long-courrier de la low-cost (aux côtés de Cologne, Düsseldorf et Munich).