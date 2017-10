La Fance va acheter 6 avions gros porteurs contre les feux de forêt

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé vendredi "l'acquisition dès 2018 de 6 avions polyvalents gros porteurs" pour la lutte contre les feux de forêts et les évacuations sanitaires. "L'Etat va engager l'acquisition dès 2018 de 6 avions polyvalents gros porteurs pour plus de 400 millions d'euros. Ils seront mobilisés pour les feux de forêt mais aussi pour les évacuations sanitaires et le transport de modules de sécurité civile", a-t-il expliqué lors d'un discours de remerciement aux forces mobilisées contre les incendies forestiers et les ouragans. "Nous disposerons ainsi d'une capacité de transports et de projection, unique en Europe et en Méditerranée, d'environ 600 personnes", a-t-il ajouté. Il s'exprimait devant 500 personnes, dont 300 pompiers, ainsi que des policiers, des gendarmes, des membres de la protection civile, des pilotes d'avions et d'hélicoptères, venus de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et des départements touchés par les feux de forêt cet été, essentiellement dans le sud-est et en Corse. Des élus et des représentants de l'Etat, dont le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, étaient également présents, tout comme Christos Stylianides, le commissaire européen à l'aide humanitaire et à la gestion des crises. M. Macron a rappelé qu'il souhaitait également "la création d'une force européenne de protection pour répondre par une plus grande solidarité aux nombreux défis du dérèglement climatique et de notre exposition croissante aux risques". Selon lui, d'ici 2040, la France connaîtra "une augmentation d'un million d'hectares des surfaces concernées par les feux de forêts" et, "en 2050, c'est la moitié de la forêt française qui sera concernée par le risque de feu de forêt". Le président de la République a par ailleurs souligné qu'après le passage dévastateur des Ouragans Irma et Maria à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, plus de 2 millions de litres d'eau potable ont été distribués aux populations sinistrées ainsi que 300 tonnes de denrées alimentaires par les forces mobilisées sur place, dont il a salué "l'héroïsme".