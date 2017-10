Airbus enregistre 56 commandes et livre 55 avions en septembre

Airbus a enregistré 56 commandes d'avions en septembre, principalement pour des A321neo et A350-900, et livré 55 appareils sur le même mois, a-t-il annoncé vendredi. L'avionneur européen a reçu une commande de 32 avions moyen-courriers de type A321neo du hongkongais Cathay Pacific, a-t-il détaillé dans un communiqué. Sur ce même segment, il a également reçu une commande de quatre A320ceo de du japonais Peach Aviation, de deux A321ceo de l'américain Air Lease Corporation et de deux A320neo d'un client dont le nom n'a pas été précisé par l'avionneur. Sur le segment des long-courriers, Airbus a en outre enregistré une commande de dix A350-900 en provenance de la compagnie américaine United Airlines, ainsi que quatre A330-300 et deux A330-900 de clients non identifiés. En tenant compte des annulations et conversions de commandes, cela porte à 271 le nombre de commandes nettes enregistrées par Airbus entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017. Coté livraisons, Airbus a remis en septembre 55 appareils, dont 40 avions de la famille des A320, sept A330-300, sept A350-900 et un A380. Compte tenu des livraisons des mois précédents, cela porte à 454 le nombre d'appareils livrés par l'avionneur depuis le 1er janvier. Son carnet de commandes ressort à 6.691 appareils à fin septembre, soit l'équivalent d'environ neuf années de production.