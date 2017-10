La lente remontée de l'activité aérienne

Subissant - entre autres - les contrecoups de la disponibilité des matériels, les équipages n'atteignent qu'à de rares cas les cibles d'heures de vol par pilote et par an fixées par le Livre blanc et la LPM actualisée en 2015 : 180 heures de vol pour les pilotes de l'ALAT, comme pour les pilotes de chasse de l'aéronavale et de l'armée de l'air, 220 pour les pilotes d'hélicoptère de la Marine nationale, 200 pour ceux de l'armée de l'air, 350 pour les équipages de patrouille maritime et 400 pour les pilotes de transport de l'armée de l'air.



Si certaines ...