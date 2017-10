Fin de mission pour le C-135 au Moyen-Orient

Le ravitailleur C-135 déployé dans le cadre de l'opération Chammal est revenu sur la BA 125 d'Istres, après avoir achevé sa dernière mission de l'année au Moyen-Orient. Engagé à intervalles réguliers au-dessus de l'Irak et de la Syrie depuis septembre 2014, le C-135 a effectué près de 1 200 ravitaillements en vol d'avions français et étrangers et accumulé plus de 2 200 heures de vol. Pour l'année 2017, il a délivré environ 1 450 tonnes de carburant.