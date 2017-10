Airbus va débuter l'assemblage final de l'A330-800 à la fin de l'année

Airbus a indiqué le 6 octobre que la production de l'A330-800 était bien engagée sur ses différents sites européens. A cette occasion, l'avionneur a précisé que l'assemblage final de la version la plus courte de l'A330neo devrait débuter à la fin de l'année, avec un premier vol de ce premier appareil (MSN 1888) prévu pour 2018.



Actuellement, la production des ailes (à Brême) - avec les Sharklets produits par Korean Air Aerospace - est très avancée, ainsi que celle des sections de fuselage (à Hambourg), des mâts réacteurs en titane (à Toulouse) et du caisson central de voilure (à Nantes).



Airbus n'a pour le moment reçu des commandes que pour six exemplaires de l'A330-800, tous destinés à Hawaiian Airlines. L'A330-900, lui, a remporté les suffrages de dix clients, pour 204 exemplaires.



L'A330-900 attend de son côté de pouvoir réaliser son vol inaugural. L'appareil a effectué son roll-out à la mi-septembre et a été remis à l'équipe des essais en vol le 29 septembre. Il devrait donc voler dans les prochaines semaines, indique l'avionneur, avec plusieurs mois de retard dus à des retards dans la livraison des Trent 7000 par Rolls-Royce. Il devait initialement entrer en service à la fin de l'année auprès de TAP mais la compagnie portugaise n'attend plus ses appareils avant l'été 2018.