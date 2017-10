Les Rafale M de retour en Jordanie

Quatre Rafale de la Marine nationale ont relevé deux Rafale de l'armée de l'air le 2 octobre dernier sur la base aérienne projetée de Jordanie. La flotte chasse est à présent composée de quatre Rafale M et quatre Rafale Air, complétée par les six Rafale stationnés sur la BA 104 d'Al Dhafra aux Emirats Arabes Unis.



Le premier déploiement de Rafale M dans le cadre de l'opération Chammal a eu lieu entre mars et juillet, à la fois pour « soulager » la charge des Rafale de l'armée de l'air, mais également pour maintenir les compétences des pilotes et des mécaniciens de l'aéronavale, alors que le porte-avions Charles de Gaulle est toujours en chantier de rénovation à mi-vie à Toulon.