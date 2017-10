Boeing dévoile le 1er 787-10 de série, destiné à Singapore Airlines

Boeing a dévoilé le premier 787-10 de Singapore Airlines alors qu'il sortait de la ligne d'assemblage final du Dreamliner à North Charleston, en Caroline. Il s'agit du premier exemplaire de série de la version la plus longue de la famille 787 (5,5 mètres de plus que le 787-9).



L'appareil devrait désormais recevoir sa livrée et débuter ses essais systèmes, carburant et moteurs. Sa livraison devrait intervenir au premier semestre 2018 et sera suivie par sa mise en service sur des routes moyen-courrier au départ de Singapour.