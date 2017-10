Bond des livraisons de Boeing au troisième trimestre

L'avionneur Boeing a annoncé jeudi une hausse de 7,4% de ses livraisons d'avions commerciaux au troisième trimestre, principalement grâce à son best-seller, le 737. Le constructeur aéronautique américain indique que les compagnies aériennes ont pris livraison de 202 appareils au total, contre 188 unités au troisième trimestre 2016. Les livraisons de Boeing avaient chuté de 8% au deuxième trimestre. Boeing a livré 145 avions de la famille 737, qui représente près de 72% des livraisons, en hausse de 21% sur un an. Ce bond intervient en pleine transition entre la version actuelle et la version remotorisée (737 Max). Boeing a accusé à l'inverse un recul de 2,8%, à 35 exemplaires livrés, du 787 "Dreamliner", l'avion de nouvelle génération construit avec une forte proportion de matériaux composites. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe de Seattle (nord-ouest) a livré en tout 554 appareils. Il table sur une fourchette comprise entre 760 et 765 avions pour l'ensemble de l'année, soit au moins 12 de plus qu'en 2016. Côté commandes, où il a été devancé lors des trois dernières années par son rival européen Airbus, Boeing a enregistré 498 commandes nettes au 30 septembre, dont 72,3% portent sur des 737 (360 unités).