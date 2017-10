Boeing accélère dans les vols autonomes

Boeing a annoncé jeudi racheter la société américaine Aurora Flight Sciences, qui développe des technologies destinées à accélérer l'avènement des vols autonomes. Le montant de l'acquisition n'a pas été dévoilé mais Boeing a affirmé qu'Aurora allait devenir une unité de son département ingénierie et technologies. Si les avions les plus modernes disposent déjà d'un tas d'ordinateurs et de systèmes automatisés permettant de réduire de manière considérable la charge de travail des pilotes, Aurora va plus loin et développe des systèmes automatiques dont le but est d'aller vers un vol complètement autonome, du décollage à l'atterrissage. L'objectif est de parvenir à un robot capable, avec l'aide de l'intelligence artificielle, de seconder voire suppléer le pilote. Il pourrait ainsi effectuer différentes manoeuvres comme appuyer sur les pédales, prendre le contrôle dans les situations d'urgence, faire atterrir l'avion ou éviter un crash en cas d'avarie ou de défaillance. En mai, Aurora a par exemple collaboré avec la DARPA, la cellule recherche et développement de l'armée américaine, lors d'un test de simulation mettant en scène un robot, Alias. Ce dernier a réussi à faire atterrir sans intervention humaine un 737, un monocouloir de Boeing. A Wall Street, le titre Boeing gagnait 0,92% à 258,12 dollars vers 16H20 GMT.