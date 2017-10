Deux astronautes sortent de l'ISS pour réparer le bras manipulateur Canadarm2

Deux astronautes américains ont entamé jeudi une sortie dans l'espace pour réparer le bras manipulateur de la Station spatiale internationale, a indiqué la Nasa. Les deux hommes --Randy Bresnik et Mark Vande Hei-- ont débuté leur sortie à 8H05 (12H05 GMT) quand ils ont activé les batteries de leur combinaison spatiale et ont ensuite flotté hors du sas dans le vide spatial. Les deux hommes vont se concentrer sur la "main" du bras robotique fabriqué par le Canada. Le bras de 18 mètres de long a un rôle crucial dans les travaux sur la station spatiale et sert aussi à "attraper" les vaisseaux cargo qui viennent régulièrement ravitailler l'avant-poste orbital. Le bras, qui a fidèlement servi pendant plus de 16 ans, montre des signes de fatigue et la Nasa veut s'assurer qu'il est à nouveau en parfait état de marche pour l'arrivée d'un vaisseau de ravitaillement américain le mois prochain. La sortie est prévue de durer six heures et trente minutes. Il s'agit de la 203ème sortie spatiale dans l'histoire de l'ISS.