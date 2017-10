Louis Gosselin : « WestJet est peut-être la seule en Amérique du Nord qui croît en achetant des avions et non d'autres compagnies »

En vingt ans, WestJet est devenue une compagnie majeure au Canada. Portée par son succès et ses bénéfices, la compagnie ne cesse de se développer et travaille sur plusieurs projets majeurs comme la mise en place de sa compagnie ultra-low-cost Swoop ou encore le développement de ses activités long-courrier et l'introduction de Boeing 787. L'année 2018 devrait être particulièrement riche en annonces dans tous ces domaines, comme l'explique Louis Gosselin, le directeur du développement des affaires de la compagnie canadienne.



Vous venez de publier votre 49e trimestre bénéficiaire consécutif, tout va plutôt bien pour WestJet. Comment se traduit cette ...