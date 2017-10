Incident sur un A380 d'Air France: le BEA va mener l'enquête

Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) a annoncé mardi soir qu'il allait mener par délégation de la part du Danemark l'enquête sur l'incident qui a contraint un A380 d'Air France qui assurait la liaison entre Paris et Los Angeles, à se poser en urgence au Canada samedi. "A la suite de l'accident survenu à l'Airbus A380, immatriculé F-HPJE, en croisière au-dessus du Groenland, les autorités de l'aviation civile danoises ont délégué au BEA l'ouverture et la conduite de l'enquête de sécurité", indique le Bureau dans un communiqué. Le BEA représente la France, Etat de l'exploitant, de l'immatriculation et de conception de l'avion. Des enquêteurs du Havarikommissionen, représentant le Danemark, Etat d'occurrence, du NTSB, représentant les Etats-Unis, Etat des motoristes, et du BST, représentant du Canada, Etat où s'est dérouté l'équipage, participeront également à cette enquête de sécurité, précise le BEA. Le BEA indique par ailleurs que l'un de ses enquêteurs s'est rendu à Ottawa pour assister à la première lecture des données enregistrées dans l'enregistreur de paramètres de vol (DFDR), l'une des deux boites noires de l'avion. "Cette lecture a permis de confirmer le lieu de survenance de l'avarie", précise-t-il. Le Super Jumbo d'Air France, un A380-800, effectuait la liaison Paris-Los Angeles. Le vol AF066 avait décollé de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle samedi vers 09H30 (GMT), avec 497 passagers et 24 membres d'équipage à bord, rappelle le BEA. "A la suite d'une avarie sur le moteur N°4 (qui se trouve à l'extrémité droite de l'avion, ndlr), alors que l'appareil survolait le Groenland (Danemark), l'équipage s'est dérouté vers l'aéroport de Goose Bay (Canada) où il a atterri à 15H42 (GMT) sans autre incident", indique-t-il. Selon le BEA, "les dommages sur l'aéronef semblent limités au moteur N°4 et à son environnement immédiat. L'observation du réacteur montre que la soufflante, premier élément tournant à l'avant du moteur, s'est détachée en vol, entraînant avec elle la perte de l'entrée d'air." Le BEA a dépêché dès dimanche quatre enquêteurs à Goose Bay (Canada), accompagnés de conseillers techniques de l'avionneur européen Airbus et d'Air France. Des enquêteurs du NTSB, accompagnés de conseillers techniques des motoristes General Electric et de Pratt and Whitney, et du BST se sont également rendus sur place.