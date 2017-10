Brussels Airlines prépare ses adieux à l'Avro

La séparation a été progressive mais elle sera accomplie le 28 octobre. Brussels Airlines annonce en effet que c'est à cette date qu'aura lieu le dernier de ses vols en Avro (RJ100), avec une liaison entre Genève et Bruxelles (vol SN2720) réalisé par l'appareil immatriculé OO-DWD. A compter du lancement de la saison hiver IATA le 29, le quadriréacteur régional aura donc quitté la flotte belge.



La compagnie rappelle que c'est grâce à cet appareil qu'elle a pu lancer ses opérations en 2002, avec un vol inaugural sur Genève, sa flotte étant alors composée de trente-deux appareils de la famille Avro. Mais peu à peu, ils ont été retirés du service. Les BAe146 d'abord, en 2008, suivis des RJ85 en 2014.



Brussels Airlines souligne que 31,5 millions de passagers ont volé sur l'un de ses Avro et que la flotte avait lancé la carrière de plus de 500 pilotes belges et un millier de PNC.



Ils sont remplacés par des Airbus A320.