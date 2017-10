Deux nouveaux simulateurs A400M pour la France et l'Allemagne

Airbus Defence & Space a notifié à Thales un contrat pour la livraison de deux nouveaux simulateurs FF (full flight) destinés à la formation sur A400M. Le contrat, au montant non dévoilé, prévoit la livraison de ces équipements en 2019 et 2020 sur la BA 123 d'Orléans-Bricy, qui accueille déjà un simulateur pour la formation tactique des équipages français et allemands.



Cette nouvelle commande porte à cinq le nombre de simulateurs FF livrés par Thales à l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et au centre de formation de Séville, en Espagne. Un sixième exemplaire devrait par ailleurs être livré en 2018 à l'Espagne.



La France et l'Allemagne se sont associées en 2013, lors de la livraison du 1er A400M (à l'armée de l'air), pour mutualiser leurs infrastructures et capacités de formation. Les accords signés par les CEMAA de l'époque prévoient notamment que la formation de type et logistique sera assurée sur la base de Wunstorf, en Allemagne, tandis que la formation tactique se déroulera sur la base d'Orléans.