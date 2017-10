L'Allemagne s'intéresse aux F-15 et F/A-18

Reuters a révélé le 29 septembre que l'Allemagne s'intéresserait aux F-15 et F/A-18 de Boeing, dans l'optique de remplacer sa flotte de Tornado. Le ministère allemand de la Défense aurait envoyé une lettre à l'avionneur américain, requérant des données classifiées sur ces deux chasseurs. Un briefing serait planifié pour la mi-novembre, quatre mois après une réunion consacrée au F-35 de Lockheed Martin. Le ministère aurait également demandé des informations complémentaires au consortium européen Eurofighter et pourrait publier une demande d'information (RfI) officielle à la fin du mois.



L'Allemagne doit se décider à la mi-2018 concernant le remplacement de ses Tornado. Paris et Berlin ont par ailleurs annoncé en juillet dernier leur décision de coopérer dans le développement d'un avion de combat commun, à un horizon toutefois plus éloigné que le remplacement des Tornado.