AFI KLM E&M se prépare à travailler sur le LEAP

Toujours désireuse d'étendre ses capacités, AFI KLM E&M a rappelé le 2 octobre qu'elle était prête à assurer l'entretien et la maintenance du LEAP. La société de MRO a expliqué qu'elle était en train de développer une offre de services pour la flotte de LEAP-1A et LEAP-1B, portant à la fois sur le support On Wing / On Site et les visites en atelier.



« Nous mettons en place les capacités industrielles adaptées aux besoins des opérateurs dans les premières années d'exploitation du LEAP », explique Anne Brachet, la directrice générale adjointe d'AFI KLM E&M, qui poursuit en précisant ...