MRO : Corsair inaugure son nouveau hangar de maintenance à Orly

Les opérations de maintenance de Corsair vont considérablement gagner en efficacité. La compagnie française a signé le 29 septembre le contrat de location du hangar de maintenance n°7 d'Orly avec le groupe ADP, chaque partie étant représentée par son PDG, soit Pascal de Izaguirre et Augustin de Romanet. Avec cette signature, Corsair agrandit ses installations et donc ses capacités de maintenance sur l'aéroport parisien.



Partant d'un bâtiment plus petit et qui avait besoin non seulement d'être agrandi mais aussi d'être rénové, Corsair a profité de l'expiration et du non-renouvellement des baux d'Air France Industries (décidé dans le cadre du ...