La flotte de Rivet Joint britanniques au complet

La Royal Air Force a réceptionné son troisième et dernier RC-135V/W Rivet Joint. L'avion a rejoint la base de Waddington, où sont stationnés les deux premiers exemplaires, opérés par le 51 Squadron. Le premier avion avait été livré fin 2013, le suivant en 2015. Les Rivet Jiont sont destinés aux missions ISR et ont d'ores et déjà été déployés en opération au-dessus de l'Irak et la Syrie.



Avec un équipage composé de deux pilotes et d'un navigateur, les KC-135R modifiés par L3 peuvent également accueillir jusqu'à 25 personnels de mission. Les systèmes et équipements installés permettent aussi bien l'analyse des données à bord que leur retransmission à une station sol.



Les RC-135 Rivet Joint sont intégrés à la composante ISTAR (Intelligence, surveillance, target aquisition and reconnaissance) qui comprend les flottes d'E-3D Sentry, Sentinel R1 (Global Express), Shadow R1 (King Air 350)et MQ-9 Reaper.