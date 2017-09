Le groupe ADP travaille à un système de connexion personnalisée pour soutenir Worldwide by easyJet

EasyJet a annoncé le 28 septembre qu'elle avait étendu son système Worldwide by easyJet à de nouveaux partenaires. Parmi eux se trouvent deux compagnies françaises, Corsair et La Compagnie - aux côtés de Neos en Italie et Aurigny Airlines au Royaume-Uni. Si le principe de commercialisation des billets de Corsair et La Compagnie peut rapidement être mis en place, il manque aux plateformes parisiennes un service en aéroport similaire à celui sur lequel easyJet s'appuie pour fluidifier les correspondances avec les vols de ses compagnies partenaires à Gatwick, à savoir GatwickConnects. C'est désormais l'un des chantiers sur lequel travaille le ...