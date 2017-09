Qatar Airways finalise l'acquisition de 49% de Meridiana

Qatar Airways a finalisé jeudi l'acquisition de 49% de la compagnie aérienne italienne Meridiana, a annoncé cette dernière dans un communiqué. Un accord en ce sens avait été signé en juillet 2016 entre les deux compagnies. Alisarda, jusqu'alors unique actionnaire, détient désormais 51% du capital social de AQA Holding. "L'acquisition de 49% de Meridiana par Qatar Airways représente un tournant pour l'avenir de la compagnie et du transport aérien italien, qui contribuera à la valorisation du tourisme national", s'est félicité le ministère italien des Affaires étrangères dans un communiqué. "L'opération s'insère dans le cadre de l'intensification du partenariat économique entre l'Italie et le Qatar, qui s'est traduite par une hausse des investissements qatariotes en Italie et une forte présence industrielle italienne au Qatar", avec une importante commande dans le secteur de la défense, a ajouté le ministère. Le ministre italien des Transports, Graziano Delrio, s'est dit de son côté "très heureux de cet accord", qui "signifie de nouvelles perspectives de développement, pas seulement pour la Sardaigne, mais pour la mobilité aérienne en Italie, grâce aux investissements qui arriveront". "Aujourd'hui se rétablit la sécurité pour les travailleurs et la possibilité de nouveaux emplois", a-t-il jugé. Meridiana, basée à Olbia, en Sardaigne, a souffert ces dernières années de la concurrence des "low cost". Une autre compagnie italienne, Alitalia, en grande difficulté et qui a été mise sous tutelle, est à la recherche d'un repreneur.