Le syndicat allemand des services Verdi a exhorté jeudi Air Berlin et ses repreneurs potentiels à mettre sur pied un "plan de sauvetage" pour les quelque 8.000 salariés de la compagnie berlinoise en fin de vie. Thomas Winkelmann, le patron d'Air Berlin, avait estimé lundi que l'accord qui se dessine avec Lufthansa et Easyjet pour racheter des parties de la compagnie berlinoise "devrait offrir de bonnes perspectives à 80% de nos collègues". "Cela doit maintenant être fixé par contrat, c'est pourquoi nous demandons à Air Berlin et aux acheteurs de s'accorder sur un véritable plan de sauvetage et de négocier", a réagi par communiqué Christine Behle, responsable du transport aérien chez Verdi. Pour les 20% des salariés sans perspectives immédiates, "un plan social doit être développé et une société de transfert créée", a-t-elle ajouté. Une société de transfert permettrait de préparer dans des conditions optimales les travailleurs licenciés à un nouvel emploi, par des activités d'assistance professionnelle, de qualification et de placement. Verdi souhaite engager rapidement des discussions sur le futur des salariés d'Air Berlin, parmi lesquels "beaucoup sont désormais très inquiets", selon le syndicat. L'allemand Lufthansa a annoncé vouloir embaucher jusqu'à 3.000 personnes pour l'expansion de sa compagnie à bas coûts Eurowings, à qui sont destinés les avions Air Berlin convoités. Eurowings prévoit certes une procédure accélérée pour recruter les salariés d'Air Berlin, mais ne leur garantit pas l'embauche, les équipages de toutes les compagnies pouvant postuler. Le britannique Easyjet n'a lui donné aucune information sur ses projets pour les salariés d'Air Berlin. Ces deux groupes aériens mènent des discussions avec Air Berlin qui doivent prendre fin le 12 octobre. Lâchée par son principal actionnaire, la compagnie du Golfe Etihad, Air Berlin a engagé une procédure d'insolvabilité à la mi-août et cherche depuis des repreneurs.